അമേരിക്ക ഇറാൻ യുദ്ധം; ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി വിമാന ടിക്കറ്റ് വർധനവ്
ഇറാനിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് എടിഎഫ് (ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനം) വിലയിൽ കുത്തനെ വർധനവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹജ് കമ്മിറ്റി ഹജ്ജ് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 10,000 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തീർഥാടകരിൽ രോഷം ജനിപ്പിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷം അത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കാരണം ഒറ്റത്തവണ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് സർക്കാർ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ വിമാന ഇന്ധന വില ഇരട്ടിയിലധികമായി. ഇപ്പോൾ, വിമാന ഇന്ധന വിലകൾ സാധാരണയായി ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവിന്റെ 30-40% വരും. വിലക്കയറ്റം നിരവധി വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു.
"പരിഷ്കരിച്ച വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രകാരം, എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് പരിഗണിക്കാതെ, ഓരോ തീർത്ഥാടകനും 100 യുഎസ് ഡോളർ അധിക തുക തീർത്ഥാടകർ വഹിക്കണം," ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി സർക്കുലർ പറയുന്നു. ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടകരും മെയ് 15 നകം ഡിഫറൻഷ്യൽ വിമാന ടിക്കറ്റിനായി 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിലേക്കുള്ള വാർഷിക ഇസ്ലാമിക തീർത്ഥാടനമാണ് ഹജ്ജ്.
എന്നിരുന്നാലും, വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധനവ് തീർത്ഥാടകർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷവും ഈ വർദ്ധനവിന് പിന്തുണ നൽകി, ഈ വർദ്ധനവിനെ "അനീതി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ആരോപണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എഐഎംഐഎം മേധാവി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി, കേന്ദ്രത്തോട് സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു, 10,000 രൂപ അധിക ചാർജ് ചൂഷണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുംബൈ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടകനിൽ നിന്ന് 90,844 രൂപ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടും ഇത് സംഭവിച്ചു. വ്യക്തിഗത യാത്രക്കാർക്ക് നിലവിലുള്ള നിരക്കുകളുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത്," ഒവൈസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
"ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി പോകുന്ന തീർത്ഥാടകരെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? മിക്ക തീർത്ഥാടകരും സമ്പന്നരല്ല; ഹജ്ജിന് പോകാൻ അവർ വർഷങ്ങളോളം പണം ലാഭിക്കുന്നു. ഇത് അവർക്ക് ഒരു ആഡംബരമല്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സർക്കാർ വിമാന നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്ഗർഹി ചോദ്യം ചെയ്തു.
"മുഴുവൻ നിരക്കും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷം ഈ വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്?" പ്രതാപ്ഗർഹി ചോദിച്ചു.
'വലിയ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു'
തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഇടപെട്ടു. വിമാന ഇന്ധന വിലയിലെ വർധനവ് കാരണം വിമാനക്കമ്പനികൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥാടകന് 300 മുതൽ 400 ഡോളർ വരെ അധികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് റിജിജു പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, സർക്കാർ ചർച്ചയിലൂടെ വെറും 100 ഡോളറാക്കി വർധനവ് വരുത്തി.
"എടിഎഫ് വില വർധനവിന് വിമാനക്കമ്പനികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല... ഹജ്ജ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സുതാര്യമായും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയുമാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്," റിജിജു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ "ചൂഷണ" അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദമായ വിശദീകരണം നൽകി. സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ തീർഥാടകർക്ക് $200-$300 ലാഭിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി അതിൽ പറയുന്നു.
"ഇത് ചൂഷണമല്ല. സമ്മർദ്ദം ആഗിരണം ചെയ്ത് തീർത്ഥാടകരെ വളരെ വലിയ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാരാണിത്," അതിൽ പറയുന്നു.