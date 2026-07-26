രക്തസാക്ഷികളുടെ വീര്യം എന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം: കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിൽ ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

By  Metro Desk Jul 26, 2026, 10:36 IST
മോ

ന്യൂഡൽഹി: കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിൽ മാതൃരാജ്യത്തിനായി പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരതയും അർപ്പണബോധവും രാജ്യം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

​"കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അസാമാന്യ ധൈര്യവും അർപ്പണബോധവും പ്രകടിപ്പിച്ച ധീരസൈനികർക്ക് രാജ്യം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവർ കാണിച്ച വീര്യം എന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി നിലകൊള്ളും," എന്ന് എക്സിലൂടെ (X) പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.

​1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലെ നായകന്മാരുടെ രാജ്യസ്നേഹവും കർത്തവ്യനിഷ്ഠയും വരും തലമുറകൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​1999-ൽ അതിർത്തിയിലെ കുന്നുകളിൽ കടന്നുകയറിയ ശത്രുക്കളെ 'ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്' എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയം കൈവരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 26-നാണ് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like