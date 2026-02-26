കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി: ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
Feb 26, 2026, 20:25 IST
ഉദയ്പൂർ: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ വിവാഹം ഒടുവിൽ നടന്നു. പ്രിയതാരങ്ങളായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി. വ്യാഴാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 26, 2026) രാവിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രണയത്തിനും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നായത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച താരം പരസ്പരം 'ഭർത്താവ്', 'ഭാര്യ' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുകളും പങ്കുവെച്ചു.
വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
- രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ: രാവിലെ തെലുങ്ക് ആചാരപ്രകാരവും വൈകുന്നേരം രശ്മികയുടെ വേരുകളായ കൂർഗ് (കൊഡവ) ആചാരപ്രകാരവുമാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
- വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങൾ: മാലയിടൽ ചടങ്ങിനിടെ താരങ്ങൾ വികാരാധീനരായെന്നും ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- വിരോഷ് (ViRosh): ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന 'വിരോഷ്' എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് വിവാഹത്തെ താരങ്ങളും വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
- വിരുന്നൊരുക്കി താരങ്ങൾ: വിവാഹ വേദിക്ക് പുറത്തുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പാപ്പരാസികൾക്കും മിഠായിപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്ത് ദമ്പതികൾ സന്തോഷം പങ്കിട്ടു.
- പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം: സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ, രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് സ്വകാര്യമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് കത്തയച്ചിരുന്നു.