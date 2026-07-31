ഭദ്രാചലത്തിൽ ഗോദാവരി നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് 48 അടിയായി; രണ്ടാം ഘട്ട പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
ഭദ്രാചലം: തെലങ്കാനയിലെ ഭദ്രാചലത്തിൽ ഗോദാവരി നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് (Second Flood Warning) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഉപരിഭാഗ പ്രദേശങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജലനിരപ്പ് 48 അടിയായി ഉയർന്നതോടെയാണ് ഭദ്രാദ്രി കൊത്തഗുഡെം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
നദിയിലൂടെ നിലവിൽ സെക്കൻഡിൽ 11.44 ലക്ഷത്തിലധികം ക്യുസെക്സ് (cusecs) വെള്ളമാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഒഴുക്ക് ഇനിയും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്ന്ന മേഖലകളിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തനിവാരണ സേന, റവന്യൂ, പൊലീസ് വകുപ്പുകൾ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ജലനിരപ്പ് 53 അടി തൊട്ടാൽ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.