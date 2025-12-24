ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ മോഷണം; സിപിഎം നേതാവ് പികെ ശ്രീമതിയുടെ ബാഗും മൊബൈൽ ഫോണും നഷ്ടപ്പെട്ടു

By MJ DeskDec 24, 2025, 11:00 IST
sreemathi

സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പികെ ശ്രീമതിയുടെ ബാഗും ഫോണും മോഷണം പോയി. ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെയാണ് സംഭവം. മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനത്തിനായി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ബിഹാറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് മോഷണം

മൊബൈൽ ഫോൺ, 40,000 രൂപ, കമ്മൽ, രേഖകൾ എന്നിവയാണ് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നത്. എ സി കോച്ചിൽ ലോവർ ബർത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത്

തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ബാഗ് വെച്ചിരുന്നത്. പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് പികെ ശ്രീമതി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like