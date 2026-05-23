ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കും പ്രവേശനമില്ല; കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ

By  Metro Desk May 23, 2026, 11:45 IST
CJP HACKED

ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയ്ക്കിടയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ഡിജിറ്റൽ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയായ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ (CJP) സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ സൈബർ ആക്രമണവും നിയന്ത്രണങ്ങളും നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനും പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുമായ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ വ്യക്തിഗത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ബാക്കപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ മെറ്റാ (Meta) നീക്കം ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​"നിലവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രവേശനവുമില്ല. ഇതിനുശേഷം വരുന്ന പോസ്റ്റുകളൊന്നും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയായി കണക്കാക്കരുത്."

അഭിജീത് ദിപ്കെ (എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ചത്)

 

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • എന്താണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി? തൊഴിലില്ലായ്മ, പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ യുവാക്കളുടെയും 'ട്രോളന്മാരുടെയും' പിന്തുണയോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരീഹാസാത്മക (Satirical) രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണിത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ശ്രദ്ധേയമായത്.

  • എക്സ് (X) അക്കൗണ്ട് തടഞ്ഞുവെച്ചു: ഇതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന എക്സ് (ട്വിറ്റർ) അക്കൗണ്ട് നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നു (Withheld). തുടർന്ന് 'Cockroach Is Back' എന്ന പേരിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ടുമായി ഇവർ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

  • ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത്: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഫോളോവേഴ്‌സിന്റെ എണ്ണത്തെ മറികടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പേജ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും പാസ്‌വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ സഹിതം അഭിജീത് ദിപ്കെ വെളിപ്പെടുത്തി.

​യുവാക്കളുടെ ശക്തമായ ഓൺലൈൻ പ്രതിഷേധമായി മാറിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റത്തെ ബോധപൂർവ്വം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് സി.ജെ.പി അനുഭാവബികളുടെ ആരോപണം. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ മെറ്റായുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

