വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; മോദി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലം: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയെയും ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ അപകടത്തിലാക്കിയ നടപടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്നും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി പ്രധാനം: ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലൂടെ ത തകർക്കപ്പെട്ടത്.
മോദിക്കെതിരെ വിമർശനം: "നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലമാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളാണ്" എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം: നീറ്റ് പരീക്ഷാ അട്ടിമറിക്കെതിരെയും പേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയയ്ക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും.
പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം തകർന്നു
ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അഴിമതിയും പേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയയും ചേർന്ന് തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെ ഈ പോരാട്ടം തുടരും. — രാഹുൽ ഗാന്ധി
രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ജീവിതവും താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ സുതാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിലും തെരുവിലും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.