രാജ്യത്ത് ഇന്ധനക്ഷാമമില്ല; പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി, അസംസ്കൃത എണ്ണ എന്നിവയുടെ ക്ഷാമമില്ലെന്ന് സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്തർ മന്ത്രിതല ബ്രീഫിംഗിനിടെ, ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധന സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നും മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ധന സ്റ്റോക്കുകൾ പര്യാപ്തമാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു
ഇന്ത്യയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, എൽപിജി, പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്ന് പെട്രോളിയം & പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (മാർക്കറ്റിംഗ് & ഓയിൽ റിഫൈനറി) ബ്രീഫിംഗിൽ സംസാരിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയുടെ 90% വും ബാധിത മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും എന്നാൽ തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വേഗത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് എല്ലാത്തരം ഇന്ധനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത കുറവായതിനാൽ പരിഭ്രാന്തിയോടെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ മേലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ശ്രമമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമീപകാല അഭ്യർത്ഥനയെ കാണണമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല," വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആഘാതം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്പീൽ
അനാവശ്യ യാത്രകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇന്ധനം ലാഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദേശം, വിതരണക്ഷാമത്തിനുള്ള പ്രതികരണമായി കാണുന്നതിനുപകരം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മനോഭാവത്തോടെ കാണണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഊർജ്ജ വിപണികളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇന്ധന ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അപ്പീലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് സർക്കാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ്
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ, വിതരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിലെയും പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പദ്ധതികൾ അന്തിമമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്നും ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രാജ്യം സമാധാനത്തിനും സംഭാഷണത്തിനും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു
അധിക ചാർജുകളൊന്നും നൽകാതെ ഇതുവരെ 10 ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി കടന്നതായി തുറമുഖ, ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പേഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള 13 കപ്പലുകൾ ഇപ്പോഴും മേഖലയിലുണ്ടെന്നും അവയെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ആവശ്യങ്ങളും ദിവസേന ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു