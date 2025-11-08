എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫലം വരും; ബിഹാറിൽ മുൻതൂക്കം ജൻ സുരാജ് പാർട്ടിക്കെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ
Nov 8, 2025, 15:30 IST
ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻതൂക്കം ജൻ സുരാജ് പാർട്ടിക്കെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. സംസ്ഥാനത്ത് വൻ മുന്നേറ്റമായിരിക്കും പാർട്ടി നടത്തുകയെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് മഹാസഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.
ജൻ സുരാജ് പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. അവർ അത് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ബദലാണ് തങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഒരേ രാഷ്ട്രീയം തുടരുന്നതിനാൽ വോട്ടർമാർ മാറ്റത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഫലം വരുമ്പോൾ ഏവരും ഞെട്ടുമെന്നും പ്രശാന്ത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ മികച്ച പോളിംഗ് ശതമാനമം ശുഭസൂചനയാണ്. എൻഡിഎക്കും മഹാസഖ്യത്തിനും എതിരായ വികാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു