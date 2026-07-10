രാജ്യത്ത് ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2029-ഓടെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; നീക്കങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്' (One Nation One Election) പദ്ധതി 2029-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ നിലവിൽ വന്നേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയാണ് (JPC) ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ലോക്സഭയിലേക്കും വിവിധ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമിതി അംഗങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തുകയും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ, സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിക്ക് ഭൂരിഭാഗം സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് സമിതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അടിക്കടി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വികസന മുരടിപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പരിഷ്കാരം. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പൊതു ഫോർമുല രൂപീകരിക്കാനാണ് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും സജീവമാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം.