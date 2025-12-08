തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കേസ്: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥനെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി

By Metro DeskDec 8, 2025, 19:58 IST
GR Swaminathan

ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥനെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സഖ്യമായ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി നീക്കം തുടങ്ങി. തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ 'കാർത്തിക ദീപം' തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധിയാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ.

​തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ദർഗ്ഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള 'ദീപസ്തംഭത്തിൽ' (Deepathoon) കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ ക്ഷേത്ര അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് സ്വാമിനാഥന്റെ ഉത്തരവാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഈ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും, ജുഡീഷ്യൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്നും 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി ആരോപിക്കുന്നു.

​വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട സി.പി.എം എം.പി. സു. വെങ്കടേശൻ പ്രസ്താവിച്ചത്, ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയത്തിനായി 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയിലെ എം.പിമാരുടെ ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇത് നാളെ (ഡിസംബർ 9, 2025) പാർലമെന്റിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നുമാണ്.

  • നടപടിക്രമം: ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ലോക്‌സഭയിലെ 100 എം.പിമാരുടെയോ രാജ്യസഭയിലെ 50 എം.പിമാരുടെയോ ഒപ്പ് ആവശ്യമാണ്. പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചാൽ, മൂന്നംഗ സമിതി അന്വേഷണം നടത്തും. അതിനുശേഷം ഇരുസഭകളും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ (ആകെ അംഗസംഖ്യയുടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷവും, ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും) പ്രമേയം പാസാക്കണം. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതി പുറത്താക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

​എങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു ജഡ്ജിയെയും ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് വഴി വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

