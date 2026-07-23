യുവാക്കളുടെ ഭാവി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ല; ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തിയവർക്ക് മാപ്പില്ല: കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

By  Metro Desk Jul 23, 2026, 14:50 IST
മോദി

ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തുകയും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എൻ.ഡി.എ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

​ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുന്നത് മഹാപാപമാണെന്നും സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പു നൽകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരീക്ഷണാത്മകമായും രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മറന്നും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും കോപ്പിയടിയും തടയേണ്ടത് ഒരു ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

കടുത്ത ശിക്ഷ: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികൾക്ക് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.

ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തം: എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണം.

കടുത്ത നടപടി: കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രതികളെ ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

​വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ക്ഷേമവും ഭാവിയുമാണ് സർക്കാരിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നും അത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

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