പൂനെയിൽ മൂന്നംഗ മലയാളി കുടുംബം മരിച്ച നിലയിൽ; ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം

By  Metro Desk Updated: Aug 2, 2026, 19:22 IST
ആത്മഹത്യ

പൂനെ: പൂനെയില്‍ മൂന്നംഗ മലയാളി കുടുംബത്തെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പൂനെയിലെ പിംപ്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. 

തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്. പി എസ് വിനോദ് (47) , ഭാര്യ സില്‍ജ പിള്ള (44) , മകള്‍ പൂര്‍ണിമ (20)എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലീസ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. ഇവരുടെ സംസ്കാരം പൂനെയില്‍ നടക്കും. സംഭവത്തില്‍ പൂനെ പിംപ്രി പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like