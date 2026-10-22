ടൈഗർ ഷ്രോഫ് വധശ്രമക്കേസ്: വെടിവെയ്പ്പ് പരിശീലനം മുതൽ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ അബദ്ധ വെടിവെപ്പ് വരെ; പ്രതികളുടെ നീക്കങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ്
ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരെ നടന്ന വെടിവെയ്പ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവിൽ. ആക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രതികൾ നടത്തിയ ആസൂത്രണങ്ങളുടെയും പരിശീലനങ്ങളുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുംബൈ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു.
മുംബൈയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് പ്രതികൾ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെയ്പ്പ് പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇതിനിടയിൽ അന്ധേരിയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് അബദ്ധത്തിൽ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടി പൊട്ടിയതായും (مisfire) അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വെടിവെയ്പ്പിൽ ബുള്ളറ്റ് കട്ടിലിലാണ് പതിച്ചത്.
ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് ഗ്യാങ്ങുമായി ബന്ധമുള്ള ആയുധക്കടത്ത് ശൃംഖലയാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. കേസിൽ ഇതുവരെ 10 പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്ത നും ഗൂഢാലോചനയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുമുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.