ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സമയപരിധി: രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്ന്

By MJ DeskNov 20, 2025, 08:16 IST
supreme court

ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവർണർക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഇന്ന്. 14 ചോദ്യങ്ങളാണ് റഫറൻസിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഫറൻസിൽ സുപ്രിം കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ്

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുന്നത്. ഗവർണർമാർ ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവെക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സമയപരിധികൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് റഫറൻസിൽ കേരളമടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാദിച്ചത്

കാലതാമസം നേരിടുന്ന കേസുകളിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന് നിർദേശം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്.
 

