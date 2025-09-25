റഷ്യയുമായുള്ള 'കാലം തെളിയിച്ച' പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായുള്ള 'കാലം തെളിയിച്ച' പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എകെ-203 റൈഫിളുകൾ, ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മോസ്കോയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 25% താരിഫ് ചുമത്തുകയും, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന് 25% പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ നടന്ന മൂന്നാമത് ഉത്തർപ്രദേശ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേള 2025-ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റഷ്യയാണ് ഈ മേളയിലെ പങ്കാളി രാജ്യം.
ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന തദ്ദേശീയമായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടുകയും, വിദേശ ആശ്രയം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്നു. "ഇന്ത്യയിൽ, 'മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' എന്ന മുദ്രയുള്ള ഓരോ ഘടകവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ മേഖലയാണ് ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ മാറ്റത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പങ്ക് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. റഷ്യൻ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഫാക്ടറിയിൽ എകെ-203 റൈഫിളുകളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ഇടനാഴിയും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്," പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അദ്ദേഹം എല്ലാ പങ്കാളികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (MSMEs) വിപുലമായ ശൃംഖല ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ടെന്നും അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനൽകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ആഗോള പ്രതിസന്ധികളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ആകർഷകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയവും വഴികാട്ടിയ മന്ത്രവും ആത്മനിർഭർ ഭാരത് (സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യ) ആണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
"മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത്, ഒരു രാജ്യം മറ്റുള്ളവരെ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അതിന്റെ വളർച്ച അപകടത്തിലാകും. അതിനാൽ, ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇനി ആരെയും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല... ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാകണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
