ലഖ്നൗവിൽ തിരംഗ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം; ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ്
ലഖ്നൗ: രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെയും മഹത് വ്യക്തികളെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെയും അപമാനിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാനാകില്ലെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. കാക്കോരി ട്രെയിൻ കൊള്ളയുടെ 101-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായും ലഖ്നൗവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തിരംഗ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 5 കാളിദാസ് മാർഗിൽ നിന്ന് വിധാന് ഭവൻ വരെ സംഘടിപ്പിച്ച പതാക യാത്രയ്ക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേതൃത്വം നൽകി. ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പങ്കജ് ചൗധരി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ, ബ്രിജേഷ് പഥക് എന്നിവരും പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളും യാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളെയും രക്തസാക്ഷികളെയും ആദരിക്കാനും ‘രാജ്യം ആദ്യം’ എന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുമാണ് ഈ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾക്കും ദേശീയ ഗാനത്തിനും ദേശീയ ഗീതത്തിനും കൂടുതൽ ആദരവ് ഉറപ്പാക്കുകയും അവയെ അപമാനിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് രാജ്യം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ഇനി രാജ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെയും നേതാക്കളെയും അപമാനിച്ച് ആർക്കും ഇവിടെ കഴിയാനാകില്ല. ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യയുടെ ലാളിത്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. 1925-ൽ നടന്ന കാക്കോരി ട്രെയിൻ ആക്ഷനിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കിയ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ, ഠാക്കൂർ റോഷൻ സിംഗ്, അഷ്ഫഖുള്ള ഖാൻ തുടങ്ങിയ ധീരദേശാഭിമാനികളെ അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിച്ചു. ഈ വിപ്ലവകാരികളോടുള്ള നന്ദിസൂചകമായി ബിജെപി രാജ്യത്തുടനീളം തിരംഗ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സൈനികരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും തരംഗങ്ങൾ വരുംതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ കൂടിയാണിത്.
ദേശീയ ഗീതമായ ‘വന്ദേ മാതരത്തിന്’ 150 വർഷം തികയുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ വർഷത്തിനുണ്ട്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ കഴിവുറ്റവരും ഊർജ്ജസ്വലരുമാണ്. പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം രാജ്യവും സമൂഹവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ യുവാക്കൾക്ക് ഉചിതമായ വേദികൾ ഒരുക്കി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ലഖ്നൗവിലെ യാത്രയിൽ 25,000 മുതൽ 30,000 വരെ യുവാക്കൾ പങ്കാളികളാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ രാവിലെ 8:30 ഓടെ തന്നെ 25,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുകയും യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ സംഖ്യ 30,000 കടക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ നൽകിയ വിപ്ലവകാരികളോടും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളോടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ നന്ദിയും ദേശസ്നേഹവുമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് രാജ്യം 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെ എല്ലാവരും ‘ഹർ ഘർ തിരംഗ’ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് സ്വന്തം വീടുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിനായി ജനങ്ങൾക്ക് പോരാടേണ്ടി വരികയും കോടതികളെ സമീപിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാഗ് കോഡിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ 140 കോടി ജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അഭിമാനത്തോടെയും ആദരവോടെയും ദേശീയ പതാക ഉയർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി.
കാളിദാസ് മാർഗിൽ നിന്ന് വിധാന് ഭവനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുടനീളം പൂർണ്ണ അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്നും ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്, വന്ദേ മാതരം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അച്ചടക്കമുള്ള ഈ യാത്ര ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ആദരവിനെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ ശില്പികളായ ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ, രാജ്യത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിന്റെ ശില്പിയായ സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ എന്നിവർക്കും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആദരമർപ്പിച്ചു.