കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം: റോഡുകളിലെ സീബ്രാ ലൈനുകളുടെ വീതി കൂട്ടുന്നു

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 10:54 IST
സീബ്രാ ലൈൻ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ റോഡുകളിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സീബ്രാ ലൈനുകളുടെ (പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗ്) വീതി കൂട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നു. വർധിച്ചുവരുന്ന റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നത്.

​നിലവിലെ സീബ്രാ ക്രോസിംഗുകളിൽ പലയിടത്തും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ തിരക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള വീതി ലഭ്യമല്ലാത്തത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ദൂരത്തുനിന്നുതന്നെ സീബ്രാ ലൈനുകൾ വ്യക്തമായി കാണാനും വേഗത കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കൽ: കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും.

ദൃശ്യപരത (Visibility): സീബ്രാ വരകൾക്ക് കൂടുതൽ വീതി നൽകുന്നതിലൂടെ ദൂരക്കാഴ്ച കൂട്ടാനും ഡ്രൈവർമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും സാധിക്കും.

മൾട്ടിലൈൻ പാതകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ: നഗരങ്ങളിലെയും ദേശീയപാതകളിലെയും പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലും മൾട്ടിലൈൻ റോഡുകളിലും പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കും.

​പുതുക്കിയ ഗൈഡ്‌ലൈനുകൾ ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് നിർമാണ ഏജൻസികൾക്കും കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകും. 

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