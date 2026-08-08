രഹസ്യ പ്രതിരോധ രേഖകൾ ചോർത്തി: വ്യോമസേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ
ന്യൂഡൽഹി: ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമപ്രകാരം (Official Secrets Act) പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അതീവ സുരക്ഷിതമായ രേഖകൾ ചോർത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ (IAF) മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിലായി. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങൾ വിദേശ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ദൽഹി പോലീസിന്റെയും വ്യോമസേനാ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും സംയുക്ത നടപടി.
വ്യോമസേന നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിലും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചതിലും രഹസ്യരേഖകൾ കടത്തിയതായി തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജന്റുമാർ നടത്തുന്ന 'ഹണി ട്രാപ്പിൽ' (Honey Trap) പെട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതെന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സൈനിക താവളങ്ങളുടെ വിന്യാസം, പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാന നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇയാൾ ചോർത്തി നൽകിയതെന്നാണ് നിഗമനം. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമത്തിലെ വിവധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിദേശ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും മറ്റാരെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.