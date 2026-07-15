'മാറിടത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് പീഡനമല്ല'; ഹൈക്കോടതി വിധി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ മാറിടത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതും വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ലൈംഗിക പീഡനശ്രമമല്ലെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവാദ വിധി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതികൾ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയും ലിംഗസമത്വ ബോധവും സംബന്ധിച്ച പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് (Guidelines on Judicial Sensitivity) സുപ്രീം കോടതി അംഗീകാരം നൽകി.
നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കോടതികളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.
പശ്ചാത്തലം: വിവാദമായ ഹൈക്കോടതി വിധി
2025 മാർച്ചിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച വിധി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ മാറിടത്തിൽ ബലമായി പിടിക്കുന്നതും, വസ്ത്രത്തിന്റെ വള്ളി പൊട്ടിക്കുന്നതും, വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ലൈംഗിക പീഡനശ്രമത്തിന്റെ (Attempt to Rape) പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം. പ്രതികളുടെ മേൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനെതിരെ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ‘വി ദ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ’ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് സ്വമേധയാ (Suo Motu) ഏറ്റെടുത്തത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തീർത്തും അമാനുഷികവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി. തുടർന്നാണ് ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളിൽ ജഡ്ജിമാർ പുലർത്തേണ്ട മാന്യത, സഹാനുഭൂതി, വാക്കുകളിലെ ജാഗ്രത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പുതിയ കരട് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പ്രധാന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശങ്ങൾ
എല്ലാ കോടതികൾക്കും ബാധകം: ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി തയ്യാറാക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കോടതികളും കർശനമായി പിന്തുടരണം
പോലീസിന് നിർദേശം: എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഡി.ജി.പിമാർക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർമാർക്കും കോടതി ഉത്തരവ് നൽകി.
അപകീർത്തികരമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കണം: ഇരകളെ കൂടുതൽ മാനസിക വിഷമത്തിലാക്കുന്ന പ്രാദേശിക പ്രയോഗങ്ങളോ തരംതാഴ്ന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളോ കോടതികളിലോ പോലീസ് നടപടികളിലോ ഉപയോഗിക്കരുത്.
കേസ് വിചാരണ തുടരും: ഹൈക്കോടതി കുറച്ച കുറ്റങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച്, വിചാരണ കോടതിയിൽ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളുമായി വിചാരണ തുടരാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.