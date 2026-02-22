ട്രംപിന്റെ ഇറക്കുമതി നികുതി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യ നീട്ടിവെച്ചു
Feb 22, 2026, 17:09 IST
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക ഇറക്കുമതി നികുതി (Tariffs) യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന്, അമേരിക്കയുമായുള്ള നിർണ്ണായക വ്യാപാര ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യ നീട്ടിവെച്ചു. വാഷിംഗ്ടണിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഉന്നതതല ചർച്ചകളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ താൽക്കാലികമായി പിന്മാറിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കോടതി വിധി: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. പ്രസിഡന്റിന് ഇത്തരം നികുതികൾ ചുമത്താൻ അധികാരമില്ലെന്നും ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ (യുഎസ് പാർലമെന്റ്) അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
- ഇന്ത്യയുടെ പിന്മാറ്റം: കോടതി വിധിയോടെ അമേരിക്കൻ വ്യാപാര നയങ്ങളിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വിലയിരുത്തുന്നു.
- പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ: സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മറികടക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ 15 ശതമാനം ആഗോള നികുതി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ചർച്ചകൾ നീട്ടിവെക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്.
- വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്: യുഎസിലെ പുതിയ നിയമസാധുതകളും നികുതി ഘടനയും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം.
അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ ശേഷം പുതിയ തീയതി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.