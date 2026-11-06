പഞ്ചാബിൽ ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചു; നാകോച്ചുകളിൽ തീപിടുത്തം: ആളപായം ഇല്ല
പഞ്ചാബിൽ ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചു, നാല് കോച്ചുകളിൽ തീപിടുത്തം. ആളപായം ഇല്ലെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ സരായ് ബഞ്ചാര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം കർമ്മഭൂമി എക്സ്പ്രസിന്റെ നാല് കോച്ചുകളിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ഇതുവരെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അമൃത്സറിനും ന്യൂ ജൽപൈഗുരിക്കും ഇടയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 12508 കർമ്മഭൂമി എക്സ്പ്രസിന്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
തീപിടിത്തത്തിന് കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടിയന്തര സേവന ജീവനക്കാരും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി, നിരവധി കോച്ചുകളിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
അമൃത്സറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിൻ രാജ്പുരയിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബസന്ത്പുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് തീപിടിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും പരിക്കുകളോ ജീവഹാനിയോ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ല.