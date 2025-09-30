യുപി നോയിഡയിൽ ട്രെയിനി ഡോക്ടർ ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ 21ാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ ട്രെയിനി ഡോക്ടർ 21ാം നിലയിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മഥുര സ്വദേശി ശിവയാണ്(29) മരിച്ചത്. ഗൗർസിറ്റി 14ാം അവന്യുവിലെ റസിഡൻഷ്യൽ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു

ഗൗർ സിറ്റി 2 ൽ സഹോദരിയെ കാണാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയതായിരുന്നു ശിവ. ഇതിനിടയിൽ റൂമിൽ നിന്നുമിറങ്ങി ബാൽക്കണിയിൽ എത്തി ചാടി മരിക്കുകയായിരുന്നു. 2015ലെ എംബിബിഎസ് ബാച്ച് വിദ്യാർഥിയാണ്. 

2020 കൊവിഡ് കാലത്ത് ശിവക്ക് ചില മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ പരിശീലനം നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി.
 

