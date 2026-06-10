തൃണമൂൽ എം.പി അഭിഷേക് ബാനർജിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്; ഡയമണ്ട് ഹാർബറിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എം.പിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ദക്ഷിണ 24 പർഗാനാസിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജിത് ദാസ് (ബോബി) നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
2018 ഡിസംബറിൽ തനിക്കെതിരെ നടന്ന ആസൂത്രിതമായ അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ അഭിഷേക് ബാനർജി ആണെന്നാണ് അഭിജിത് ദാസിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലെ കപത് ഹാട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ തന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ തനിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും വലിയ തോതിൽ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്നെ വധിക്കാനും മേഖലയിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച തടയാനുമായി ഉയർന്ന തലത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണമെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണവും മൊബൈൽ ടവർ വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധനയും നടത്തണമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പാർട്ടി എം.എൽ.എമാരുടെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സി.ഐ.ഡി (CID) അന്വേഷണവും നേരിടുന്ന അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് പുതിയ വധശ്രമക്കേസ് കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.