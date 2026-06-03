മഹാരാഷ്ട്ര മോഡൽ പിളർപ്പിലേക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്; ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി: വിമതർ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിലേക്ക്

By  Metro Desk Jun 3, 2026, 10:55 IST
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കൊൽക്കത്ത: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയിലും എൻ.സി.പിയിലും ഉണ്ടായതിന് സമാനമായ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പിളർപ്പിലേക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) നീങ്ങുന്നതായി സൂചന. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ കലാപം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. തൃണമൂലിലെ ഭൂരിഭാഗം എം.എൽ.എമാരും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഋതബ്രത ബാനർജി നിലവിൽ വിമത നീക്കങ്ങളുടെ മുഖമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആകെ 80 എം.എൽ.എമാരിൽ 50 ഓളം പേർ വിമത പക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്നതായാണ് സൂചന. കനത്ത പിളർപ്പൊഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം (Two-thirds majority) ലക്ഷ്യമിട്ട് നീങ്ങുന്ന വിമതർ, ബുധനാഴ്ച സ്പീക്കർ രതീന്ദ്ര ബോസിനെ കണ്ട് "പ്രാകൃത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്" (The Real Trinamool Congress) എന്ന പേരിൽ പുതിയ വിഭാഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.

​അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായി കൊൽക്കത്തയിൽ മമത ബാനർജി നടത്തിയ തെരുവ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം എം.എൽ.എമാരും പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിന്നത് തൃണമൂലിലെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് മമതയ്ക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പാർട്ടി ഐ-പാക് (I-PAC) എന്ന രാഷ്ട്രീയ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയുടെ കൈപ്പിടിയിലായെന്നും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് കാരണം അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെയും ഐ-പാകിന്റെയും നിലപാടുകളാണെന്നുമാണ് വിമതരുടെ ആരോപണം.

​ബി.ജെ.പിയാണ് ഈ പിളർപ്പിന് പിന്നിലെന്ന് മമത ബാനർജി ആരോപിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് തൃണമൂലിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തൃണമൂലിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ 'ഇരട്ടപ്പൂവ്' (Twin-flower) ആർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും വലിയ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിളർപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ചിഹ്നത്തിനായുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഇരുപക്ഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാനാണ് സാധ്യത.

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