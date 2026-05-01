വോട്ടെണ്ണൽ മേൽനോട്ടത്തിന് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ തൃണമൂൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ
May 1, 2026, 20:04 IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾക്കായി ഓരോ ടേബിളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ 'കൗണ്ടിംഗ് സൂപ്പർവൈസർമാരായി' നിയമിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് പാർട്ടി കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.
പ്രധാന വിവാദങ്ങൾ:
- കമ്മീഷന്റെ നീക്കം: വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഓരോ ടേബിളിലും കൗണ്ടിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, കൗണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിൽ ഒരാൾ വീതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരോ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരോ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം.
- തൃണമൂലിന്റെ വാദം: നിലവിലെ ചട്ടമനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാരായി മാത്രമേ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വാദിക്കുന്നു. സൂപ്പർവൈസർമാരായി ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിന് തുല്യമാണെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
- സുതാര്യതയും ആശങ്കയും: വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരെ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും തൃണമൂൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശദീകരണം.
വോട്ടെണ്ണലിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, തൃണമൂലിന്റെ ഈ നീക്കം നിയമവൃത്തങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഉടൻ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.