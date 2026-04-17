ട്രംപിന്റെ 'ഈഗോ' ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു; പാകിസ്ഥാനോട് അടുക്കുന്ന യുഎസ് നയം അപകടകരമെന്ന് മുൻ അംബാസഡർ
Apr 17, 2026, 15:29 IST
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം അവഗണിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ യുഎസ് അംബാസഡർ റാം ഇമ്മാനുവൽ. ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഹന്തയും (Ego) താത്പര്യങ്ങളുമാണ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ നയതന്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ:
"നയതന്ത്രം എന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളതല്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയെ അവഗണിക്കുന്നത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും." - റാം ഇമ്മാനുവൽ
- ഇന്ത്യയെ തഴയുന്നു: ഇന്ത്യയുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ലെന്നും, പകരം ഇന്ത്യയെ 'പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന' (Totally Rejected) സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇമ്മാനുവൽ വ്യക്തമാക്കി.
- പാകിസ്ഥാൻ ചായ്വ്: മേഖലയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- വ്യക്തിപരമായ നയതന്ത്രം: രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ വിദേശനയത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി, ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് നിലവിലെ അമേരിക്കൻ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
- ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു ശക്തമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ മാറ്റിനിർത്തുന്നത് ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ ആധിപത്യം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ ഭയപ്പെടുന്നു.