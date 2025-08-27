ട്രംപിന്റെ താരിഫ് യുദ്ധം ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു; യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നു
Aug 27, 2025, 20:48 IST
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താരിഫ് ഇരട്ടിയാക്കിയത് ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. റഷ്യയുമായി ഇന്ത്യ തുടരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളാണ് താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ നടപടി ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യാപാര യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ട്രംപ് നേരത്തെ തന്നെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന നീക്കമാണിതെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ട്രംപ് 25 ശതമാനം അധിക താരിഫ് ചുമത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മൊത്തം താരിഫ് 50 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻജിനീയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ, ഈ നീക്കം വലിയ തിരിച്ചടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള യു.എസ്. തീരുമാനം “അന്യായവും, യുക്തിരഹിതവുമാണ്” എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ താരിഫ് വർധനവ് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ, ഇന്ത്യയുമായി ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതായും സൂചനകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയും റഷ്യയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.