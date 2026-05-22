ട്വിഷ ശർമയുടെ മരണം; ഒളിവിലായിരുന്ന ഭർത്താവ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി: അന്വേഷണം സിബിഐക്ക്
ഭോപ്പാൽ: രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ചർച്ചയായ മോഡലും നടിയുമായ ട്വിഷ ശർമയുടെ (33) മരണത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ ഭർത്താവ് സമർത്ഥ് സിംഗ് ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി. സംഭവം നടന്ന് 10 ദിവസമായി ഒളിവിലായിരുന്ന സമർത്ഥ്, ജബൽപൂർ ജില്ലാ കോടതിയിലെത്തിയാണ് നാടകീയമായി കീഴടങ്ങിയത്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഭോപ്പാൽ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം ജബൽപൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു.
കേസ് അന്വേഷണം മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി.ബി.ഐക്ക് (CBI) വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സമർത്ഥിന്റെ കീഴടങ്ങൽ. കേസിൽ സമർത്ഥിന്റെ മാതാവും മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുമായ ഗിരിബാല സിംഗിനെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
രണ്ടാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി
ട്വിഷയുടേത് സാധാരണ ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നും ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയതോടെ കേസിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവുകളാണുണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് ഡൽഹി എയിംസിലെ (AIIMS) വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമതും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച അനുമതി നൽകി.
ക്രൂരമായ സ്ത്രീധന പീഡനം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായ സമർത്ഥ് സിംഗും നോയിഡ സ്വദേശിയായ ട്വിഷയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മാസങ്ങൾ തികയും മുൻപ്, മേയ് 12-നാണ് ട്വിഷയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മരണസമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു.
വിവാഹശേഷം ഭർത്താവും ഭർതൃമാതാവും ചേർന്ന് ട്വിഷയെ ക്രൂരമായ ശാരീരിക-മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്കും സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കിയിരുന്നതായി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. താൻ ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ "കുടുങ്ങിപ്പോയതായും" പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യെന്നും കാണിച്ച് ട്വിഷ മരണത്തിന് മുൻപ് അമ്മയ്ക്കും കൂട്ടുകാരിക്കും അയച്ച വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കേസ് സിബിഐ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കെ ഭർത്താവിന്റെ അറസ്റ്റ് നിർണായകമാകും.