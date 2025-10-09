ഇപിഎസ് റാലിയിൽ ടിവികെ കൊടികൾ; സഖ്യ ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തി: വിജയുടെ ക്യാമ്പ് 'നോ' പറഞ്ഞു

By Metro DeskOct 9, 2025, 21:37 IST
Chennai

ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവ് വിജയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് സൂചന നൽകി എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി (ഇപിഎസ്). അടുത്തിടെ കുമാരപാളയത്ത് നടന്ന റാലിയിൽ ടിവികെയുടെ കൊടികൾ കണ്ടതോടെയാണ് ഇപിഎസ് സഖ്യ ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും തീ കൊളുത്തിയത്.

​റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെ ടിവികെ പതാകകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇപിഎസ്, "അവിടെ പാറിക്കളിക്കുന്ന കൊടികൾ നോക്കൂ, സഖ്യത്തിന് ജനങ്ങൾ 'പിള്ളയാർ സുഴി' (വിജയം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശുഭാരംഭം) ഇട്ടു കഴിഞ്ഞു" എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ സഖ്യം ആവശ്യമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​എന്നാൽ, ഇപിഎസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകളെ ടിവികെ ക്യാമ്പ് ഉടൻ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി നിലവിൽ ഒരു സഖ്യത്തിലും ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നും ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നും ടിവികെ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇപിഎസ് റാലിയിൽ കണ്ട കൊടികൾ, വിജയുടെ സാധാരണ ആരാധകർ കൊണ്ടുവന്നതാകാം എന്നും, അതിന് ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും ടിവികെ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

​ഇപിഎസിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചൂടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

