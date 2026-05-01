തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ ഓഫീസിന് തീയിട്ടു

By  Metro Desk May 1, 2026, 17:56 IST
Tamilnadu

മെയ് നാലിന് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗത്ത് രണ്ട് അക്രമികൾ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നശിപ്പിച്ച് തീയിട്ടതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ടിവികെ ഓഫീസ് വളപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേർ ഓഫീസിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതും പിന്നീട് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടിവികെയുടെയും പാർട്ടി മേധാവി വിജയ്‌യുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ കീറിമുറിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ടിവികെ ഇതുവരെ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

"അതൊരു ചെറിയ ഓഫീസായിരുന്നു. കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രണ്ട് പേർ ഓഫീസിന് തീയിട്ടു. തീ കൊളുത്തിയ രീതിയും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്," ശ്രീരംഗം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ടിവികെയുടെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ അരങ്ങേറ്റം പ്രവചിക്കുന്ന നിരവധി എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്, ചില സർവേകൾ പാർട്ടി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി ഉയർന്നുവരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്‌സിറ്റ് പോൾ ടിവികെയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജനം നൽകി, 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ 98-120 സീറ്റുകൾ പ്രവചിച്ചു.

മറ്റ് പോൾ സർവേകൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള കണക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടുഡേയ്‌സ് ചാണക്യ ടിവികെ 52-74 സീറ്റുകൾ പ്രവചിച്ചു, അതേസമയം കാമാഖ്യ അനലിറ്റിക്സ് 67-81 സീറ്റുകൾ പ്രവചിച്ചു, ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് 118 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്.

ഏപ്രിൽ 23 ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 85.14 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. മെയ് 4 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

വ്യാഴാഴ്ച നേരത്തെ, ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ മേരി വിൽസൺ ഒരു യോഗത്തിൽ വിജയ് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളോടും ഫലദിനം രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുമ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തണമെന്നും പ്രക്രിയയിലുടനീളം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചതായി പറഞ്ഞു.

ആർകെ നഗർ സ്ഥാനാർത്ഥി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, വിജയ് തങ്ങളോട് മുന്നിൽ തന്നെ തുടരാനും, വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും, അഭ്യാസം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ "ഒരിഞ്ച് പോലും അനങ്ങാതിരിക്കാനും" പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു.

