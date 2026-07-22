ഷില്ലോങ്ങിലെത്തിയ ത്ലോങ്പ്ലെങ് ഗ്രാമവാസികളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി; പോലീസും ബന്ധുക്കളും തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 15:15 IST
മിസിംങ്ങ്

ഷില്ലോങ്: ഈസ്റ്റ് ഖാസി ഹിൽസ് ജില്ലയിലെ ത്ലോങ്പ്ലെങ് (Tlongpleng) ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ഷില്ലോങ്ങിലെത്തിയ ശേഷം കാണാതായി. മേബാൻഹൻ തോങ്‌നി (11), മേബാരിയക്ക തോങ്‌നി (12) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്.

​കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, മൗസിൻറാമിലേക്ക് (Mawsynram) പോകുന്നതിനായി ബാലാറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടികൾ ബസിൽ കയറിയത്. എന്നാൽ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് തെറ്റി യാത്ര തുടർന്ന ഇവർ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഷില്ലോങ്ങിലെ അന്തോണി സ്റ്റേഷനിൽ (Anjalee Station) ബസിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ചാണ് ഇവരെ അവസാനമായി കണ്ടത്.

​സംഭവം ഈസ്റ്റ് ഖാസി ഹിൽസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് വിവേക് സയം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും കുട്ടികൾക്കായി വിപുലമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കാണാതായ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ 9856525958 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കുടുംബവും പോലീസും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 

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