മീററ്റിൽ കാർ ബൈക്കിലിടിച്ച് രണ്ട് കാവടിയാത്രക്കാർ മരിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരം
മീററ്റ്: ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് കാവടിയാത്രക്കാർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഡൽഹി-ഡെറാഡൂൺ ദേശീയപാതയിൽ ജാനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലെ എം.ഐ.ഇ.ടി കോളേജിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഡൽഹിയിലെ ഷാഹ്ദര സ്വദേശികളായ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ഹരിദ്വാറിലേക്ക് ഗംഗാജലം ശേഖരിക്കാനായി ബൈക്കിൽ പോകവേയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡൽഹി സ്വദേശിയായ ഗോപാൽ (23) സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനിൽ (20) പിന്നീട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഗണേഷ് എന്ന യുവാവിനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.