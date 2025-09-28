കശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം: നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്വാര സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ (LoC) വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്.
കുപ്വാരയിലെ ദുർഗ്ഗമുള്ള പ്രദേശത്ത് അതിർത്തി രക്ഷാസേനയും കരസേനയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഭീകരരെ വകവരുത്തിയത്. മേഖലയിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സൈന്യം പ്രദേശം വളയുകയായിരുന്നു.
പ്രദേശത്ത് ഭീകരരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ സൈന്യം നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് രണ്ട് ഭീകരരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തതായും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്രദേശത്ത് മറ്റ് ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാനായി സൈന്യം തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. പാക് അധീന കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള ശ്രമം തകർക്കാൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞതിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്. അതിർത്തിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു.