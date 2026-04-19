ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ കസ്റ്റഡിയിൽ; ബാഗേജിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ കണ്ടെടുത്തു
Apr 19, 2026, 18:28 IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിലെ പതിവ് സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗേജിൽ നിന്ന് നിരോധിത സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
- കണ്ടെത്തൽ: മോണ്ടാന സ്വദേശിയായ ജെഫ്രി സ്കോട്ട്, ഹൽദാർ കൗശിക് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും 'ഗാർമിൻ' (Garmin) കമ്പനിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണാണ് സുരക്ഷാ വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തത്.
- നിയമനടപടി: ഇന്ത്യയിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൈവശം വെക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- തുടരന്വേഷണം: വിമാനത്താവള സുരക്ഷാ വിഭാഗം പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഇവരെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസിന് കൈമാറി. എന്തിനാണ് ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഇതിന് മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
- മുന്നറിയിപ്പ്: ജമ്മു കശ്മീർ പോലുള്ള അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് കടുത്ത നിയമനടപടികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കരുതുന്നതിന് മുൻപായി കൃത്യമായ അനുമതി പത്രങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾ അറിയാതെ ഇത്തരം നിരോധിത ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിയിലാകുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.