യുജിസി നെറ്റ്: മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്റീഎ; പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ

By  Metro Desk Updated: Aug 17, 2026, 07:45 IST
UGC Net

ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍ നിരവധി പിഴവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെ പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തുമെന്ന് നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു. ഈ വര്‍ഷം ജൂണ്‍ 22 മുതല്‍ 30 വരെ നടത്തിയ പരീക്ഷകളാണ് വീണ്ടും നടത്തുക. ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി വിഷയങ്ങളിലാണ് പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍ വസ്തുതാപരമായ പിഴവുകള്‍, അച്ചടിപ്പിശകുകള്‍, വിവര്‍ത്തന പിശകുകള്‍, വ്യാകരണ പിഴവുകള്‍, തെറ്റായ പദപ്രയോഗങ്ങള്‍, ചോദ്യങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയതായി എന്‍ടിഎ അറിയിച്ചു.

പുനഃപരീക്ഷാ തീയതികള്‍

  • ഇംഗ്ലീഷ്: സെപ്റ്റംബര്‍ 9, രാവിലെ 9 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ
  • കൊമേഴ്സ്: സെപ്റ്റംബര്‍ 9, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 6 വരെ
  • സോഷ്യോളജി: സെപ്റ്റംബര്‍ 10, രാവിലെ 9 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം, നഗര വിവരങ്ങള്‍, അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അറിയിക്കും. ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്ന് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് അധിക ഫീസ് ഈടാക്കില്ലെന്നും എന്‍ടിഎ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ എന്‍ടിഎ രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് പിഴവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രമുഖരുടെ പേരുകളിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍, പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകളിലെ പിശകുകള്‍, ചോദ്യങ്ങളുടെ വാചക ഘടനയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, ചിഹ്നങ്ങളിലെ പിഴവുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനവും കണ്ടെത്തിയതായി ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു.

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറില്‍ 2024 ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷയില്‍ ചോദിച്ച കുറഞ്ഞത് 14 ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. കൊമേഴ്സ് പേപ്പറിലും സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായാണ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പറയുന്നത്. സോഷ്യോളജി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചോദ്യങ്ങളുടെ അക്ഷരത്തെറ്റ്, വിവര്‍ത്തനം, ടൈപ്പിങ് പിശകുകള്‍ സംബന്ധിച്ചും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

പുനഃപരീക്ഷാ തീരുമാനം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ആശങ്കയും ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും തയ്യാറെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനൊപ്പം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയും നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനായാണ് നടത്തുന്നത്. എന്‍ടിഎയുടെ ഈ തീരുമാനം ഈ വര്‍ഷം ഏജന്‍സി റദ്ദാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പരീക്ഷയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. മേയ് 3ന് നടന്ന നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷയും ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

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