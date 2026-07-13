അനിയന്ത്രിത വിമാനനിരക്ക് വർധന: സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് യാത്രികർ; ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ യാത്രാനിരക്കുകളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധിക ചാർജുകളും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് (ജൂലൈ 13) പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രംനാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ എസ്. ലക്ഷ്മിനാരായണൻ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്.
വിമാനയാത്രാ മേഖലയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ന്യായമായ നിരക്കുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി (Independent Regulator) രൂപവത്കരിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഉത്സവകാലങ്ങളിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വിമാനക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന അമിത നിരക്ക് വർധനവിനെ മുൻപ് നടന്ന വാദത്തിനിടെ കോടതി 'ചൂഷണം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജ് പരിധി കുറച്ചതിനെതിരെയും ചോദ്യം
വിമാനക്കമ്പനികൾ യാത്രക്കാരെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന മറ്റ് ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും ഹരജിയിൽ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്:
ബാഗേജ് പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചു: ഇക്കോണമി ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് മുൻപ് സൗജന്യമായി അനുവദിച്ചിരുന്ന 25 കിലോഗ്രാം ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജ് പരിധി യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ 15 കിലോഗ്രാമായി കുറച്ചു. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ സേവനത്തെ കമ്പനികൾ പുതിയൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒറ്റ ബാഗേജ് നിയമം: ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ബാഗ് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്ന നിയമം ഏകപക്ഷീയമാണ്. ബാഗേജ് ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത യാത്രക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ നിരക്കിളവോ ആനുകൂല്യമോ നൽകാൻ കമ്പനികൾ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒരേ ദിവസം ഒരേ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ നിരക്കുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും വിമാനനിരക്കുകളിൽ യുക്തിസഹമായ ഏകീകരണം വേണമെന്നും മുൻപ് കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രവാസികളടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ യാത്രക്കാർ വർഷങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് യാത്രാ ലോകം.