കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത നടപടി; ടെലഗ്രാം നിരോധനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ജനപ്രിയ മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി കോടതി. ഇത് 'കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത നടപടി'യാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടീസയച്ചു.
യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയ പ്ലാറ്റ്ഫോം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരോധനത്തിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ ഈ ശക്തമായ ഇടപെടൽ.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ഉപയോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കും.