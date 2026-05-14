ആസാമിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അംഗീകാരം നൽകി; ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുമെന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ
സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) നടപ്പിലാക്കാൻ ആസാം മന്ത്രിസഭ ബുധനാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി, എന്നാൽ ഗോത്രവർഗ ജനതയെ അതിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
രണ്ടാം തവണയും അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ശേഷം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മെയ് 26 ന് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ യുസിസി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
"ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എടുത്ത ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമാണിത്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നൽകിയ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ യുസിസി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അസമിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്റെ സർക്കാർ ഇത് ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
''യുസിസിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഗോത്രവർഗ ജനതയെ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുസിസിയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള അസമിലെ ജനങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിന്തുടർച്ചാവകാശം, വിവാഹം, ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ, വിവാഹത്തിന്റെയും വിവാഹമോചനത്തിന്റെയും നിർബന്ധിത രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ യുസിസി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.