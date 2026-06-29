ബംഗാളിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ബിൽ ഉടൻ നിയമസഭയിലേക്ക്; തൃണമൂലും കോൺഗ്രസും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ബലികഴിച്ചെന്ന് ബിജെപി

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 19:45 IST
ബംഗാൾ

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (UCC) ബിൽ ഉടൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. ബില്ലിന്റെ കരട് ജൂലൈ 2-ന് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ (ടി.എം.സി) പുറത്താക്കി ബിജെപി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

​ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തോടുള്ള പാർട്ടിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ബലികഴിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് ഷെഹ്‌സാദ് പൂനാവാല കുറ്റപ്പെടുത്തി.

​"ഷാ ബാനു കേസ് മുതൽ ശായര ബാനു കേസ് വരെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴാണ് യുസിസി ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയതും ഗോവയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും. കോടതികൾ പോലും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത്," പൂനാവാല വീഡിയോ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറഞ്ഞു.

​ബിജെപി-എൻഡിഎ സഖ്യം അധികാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ യുസിസി നടപ്പിലാക്കിയതും അസം, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുരോഗതിയും ഇതിന് തെളിവാണെന്ന് ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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