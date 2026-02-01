കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആയുർവേദത്തിനും വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ; എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഹോസ്റ്റൽ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും പരമ്പരാഗത ചികിൽസാ രീതികളുടെ വികസനത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകി 2026-ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റലുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും, മൂന്ന് പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ (All India Institute of Ayurveda) തുടങ്ങുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ
- വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വൻ കുതിപ്പ്: രാജ്യത്തെ 700-ലധികം ജില്ലകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഹോസ്റ്റലുകൾ വരുന്നു.
- ആയുർവേദത്തിന് ആഗോള അംഗീകാരം: മൂന്ന് പുതിയ ദേശീയ ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകും.
- സുരക്ഷിത താമസം: ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാതല ഹോസ്റ്റലുകൾ.
പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ
1. പെൺകുട്ടികൾക്കായി ജില്ലാതല ഹോസ്റ്റലുകൾ:
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുമായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന താമസസൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് ഈ പദ്ധതി.
- ഓരോ ജില്ലയിലും സുരക്ഷിതവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളതുമായ ഹോസ്റ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കും.
- വിദ്യാഭ്യാസം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
2. മൂന്ന് പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ:
ആയുർവേദ മേഖലയിലെ ഗവേഷണവും ചികിൽസയും ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- നിലവിലുള്ള ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദയുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കും ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക.
- ആയുർവേദ വിദ്യഭ്യാസത്തിന് പുതിയ സീറ്റുകളും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും.
3. ആയുഷ് മേഖലയുടെ നവീകരണം:
ആയുഷ് ഫാർമസികളുടെ നവീകരണവും മരുന്ന് പരിശോധനാ ലാബുകളുടെ (Drug Testing Labs) വികസനവും ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) പരമ്പരാഗത ചികിൽസാ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രത്യേക പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ
- യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൗൺഷിപ്പുകൾ: പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൗൺഷിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കും.
- കണ്ടന്റ് ലാബുകൾ: 15,000 സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ലാബുകൾ ഒരുക്കും.