​കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആയുർവേദത്തിനും വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ; എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഹോസ്റ്റൽ

By Metro DeskUpdated: Feb 1, 2026, 12:48 IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും പരമ്പരാഗത ചികിൽസാ രീതികളുടെ വികസനത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകി 2026-ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റലുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും, മൂന്ന് പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ (All India Institute of Ayurveda) തുടങ്ങുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു.

​പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ

  • വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വൻ കുതിപ്പ്: രാജ്യത്തെ 700-ലധികം ജില്ലകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഹോസ്റ്റലുകൾ വരുന്നു.
  • ആയുർവേദത്തിന് ആഗോള അംഗീകാരം: മൂന്ന് പുതിയ ദേശീയ ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകും.
  • സുരക്ഷിത താമസം: ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാതല ഹോസ്റ്റലുകൾ.

​പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ

1. പെൺകുട്ടികൾക്കായി ജില്ലാതല ഹോസ്റ്റലുകൾ:

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുമായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന താമസസൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് ഈ പദ്ധതി.

  • ​ഓരോ ജില്ലയിലും സുരക്ഷിതവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളതുമായ ഹോസ്റ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കും.
  • ​വിദ്യാഭ്യാസം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

2. മൂന്ന് പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ:

ആയുർവേദ മേഖലയിലെ ഗവേഷണവും ചികിൽസയും ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

  • ​നിലവിലുള്ള ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദയുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കും ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക.
  • ​ആയുർവേദ വിദ്യഭ്യാസത്തിന് പുതിയ സീറ്റുകളും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും.

3. ആയുഷ് മേഖലയുടെ നവീകരണം:

ആയുഷ് ഫാർമസികളുടെ നവീകരണവും മരുന്ന് പരിശോധനാ ലാബുകളുടെ (Drug Testing Labs) വികസനവും ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) പരമ്പരാഗത ചികിൽസാ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രത്യേക പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ

  • യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ടൗൺഷിപ്പുകൾ: പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം അഞ്ച് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ടൗൺഷിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കും.
  • കണ്ടന്റ് ലാബുകൾ: 15,000 സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ലാബുകൾ ഒരുക്കും.

