കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യം പുതിയ ആദായനികുതി നിയമത്തിലേക്ക്; ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
Feb 1, 2026, 12:40 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിന് വിട. പുതിയ 'ആദായനികുതി നിയമം 2025' (Income Tax Act 2025) വരാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമായ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നികുതി നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സമഗ്ര പരിഷ്കാരം.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ
- നികുതി നിയമത്തിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: 1961-ലെ നിയമത്തിന് പകരം ലളിതമായ പുതിയ നിയമം വരുന്നു.
- ലക്ഷ്യം സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കൽ: സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയും വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും.
- ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാറ്റം: 2026-27 അസസ്മെന്റ് വർഷം മുതൽ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകും.
പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർണ്ണമായ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി നികുതിദായകർക്ക് സുതാര്യമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.
- ലളിതമായ ഭാഷ: നിയമപരമായ നൂലാമാലകൾ കുറച്ച് സാധാരണ നികുതിദായകർക്കും ബിസിനസുകാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ നിയമം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
- ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണത്തിന് ഊന്നൽ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും റീഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിലാക്കാനും പുതിയ നിയമം സഹായിക്കും.
- തർക്കപരിഹാരം: ടാക്സ് നോട്ടീസുകളിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ കോടതിക്ക് പുറത്ത് വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ടാകും.
- സ്ഥിരതയുള്ള നികുതി വ്യവസ്ഥ: അടിക്കടിയുള്ള ഭേദഗതികൾ ഒഴിവാക്കി ദീർഘകാലത്തേക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു നികുതി ഘടനയാണ് പുതിയ ആക്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആദായനികുതി സ്ലാബുകൾ (പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ)
ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ (New Tax Regime) നിലവിലെ ഇളവുകൾ തുടരും.
- 12.75 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ശമ്പളക്കാർക്ക് (സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ) നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.
- പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് മാറുന്നവർക്കായി കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.