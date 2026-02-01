കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം; അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായി ഉയർത്തി
Feb 1, 2026, 12:34 IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ വ്യാപാരവും വ്യവസായ നടപടികളും സുഗമമാക്കുന്നതിനായി നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗുകളുടെ (Advance Rulings) കാലാവധി നിലവിലുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷമായി ബജറ്റിൽ ഉയർത്തി.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ
- വ്യാപാര സൗഹൃദ ബജറ്റ്: കസ്റ്റംസ് അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാക്കി.
- സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നു: ഇറക്കുമതിക്കാർക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ദീർഘകാല നികുതി ആസൂത്രണത്തിന് വഴിതുറക്കും.
- വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം: കസ്റ്റംസ് തീർപ്പുകൾ ഇനി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും.
എന്താണ് ഈ മാറ്റം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
കസ്റ്റംസ് നടപടികളിൽ മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ (Advance Rulings) സാധുത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും.
- കാലാവധി നീട്ടി: മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മാത്രം സാധുതയുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഇനി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും.
- തർക്കങ്ങൾ കുറയും: നികുതി നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചും ചരക്കുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യാപാരികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- ബിസിനസ്സ് എളുപ്പമാകും (Ease of Doing Business): ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കസ്റ്റംസ് തീരുവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം.
മറ്റ് കസ്റ്റംസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗിലെ മാറ്റത്തിന് പുറമെ, കസ്റ്റംസ് തീരുവകൾ ലളിതമാക്കാനും പാലന നടപടികൾ (Compliance) കുറയ്ക്കാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്കും കയറ്റുമതിക്കും വലിയ കരുത്താകും.