കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026; റെയിൽവേയ്ക്ക് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം: ബംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് അതിവേഗ പാതകൾ
ന്യൂഡൽഹി: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ 2026-ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്ത് ഏഴ് പുതിയ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറുകൾ (High-Speed Rail Corridors) ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ
- അതിവേഗ റെയിൽ വിപ്ലവം: ബംഗളൂരുവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ്-ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ-ബംഗളൂരു പാതകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും.
- ചരക്ക് നീക്കത്തിന് പുതിയ പാത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡങ്കുനി മുതൽ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് വരെ നീളുന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ (Dedicated Freight Corridor).
- റെയിൽവേ ബജറ്റിൽ വൻ വർദ്ധന: റെയിൽവേയുടെ നവീകരണത്തിനായി റെക്കോർഡ് തുക നീക്കിവെച്ചു.
ബജറ്റിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഇവയാണ്:
- ഹൈദരാബാദ് - ബംഗളൂരു
- ചെന്നൈ - ബംഗളൂരു
- മുംബൈ - പൂനെ
- ഡൽഹി - വാരണാസി
- വാരണാസി - സിലിഗുരി
- പൂനെ - ഹൈദരാബാദ്
- ഹൈദരാബാദ് - ചെന്നൈ
ഡങ്കുനി - സൂറത്ത് ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ
കിഴക്കൻ ഭാരതത്തെയും പടിഞ്ഞാറൻ ഭാരതത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ ചരക്ക് നീക്കം വേഗത്തിലാക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡങ്കുനിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ പാത വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകും.
മറ്റ് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ
- മൂലധന ചിലവ് (Capex): അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 12.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 11% വർദ്ധനവാണ്.
- ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവ്: ചരക്ക് നീക്കത്തിനുള്ള ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ ഫ്രൈറ്റ് ചാർജുകളിൽ യുക്തിസഹമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.
- സുരക്ഷ: ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി 'കവച്' (Kavach) സംവിധാനം കൂടുതൽ പാതകളിൽ നടപ്പിലാക്കും.
