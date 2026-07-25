കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു
Jul 25, 2026, 14:31 IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലത്തിൽ ഉയർന്ന പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു. എൻടിഎ (National Testing Agency) നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിലെ വീഴ്ചകളെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു.
വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുകയും പ്രതിപക്ഷം രാജി ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നിർണായക തീരുമാനം. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് കൈമാറി.