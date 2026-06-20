കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെക്കണം: ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധം നീട്ടാനുള്ള സി.ജെ.പി ആവശ്യം തള്ളി പോലീസ്
ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ഡിപ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്.
പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനായി ജന്തർ മന്ദറിൽ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന ഡിപ്കെയുടെ ആവശ്യം ഡൽഹി പോലീസ് നിഷേധിച്ചു. പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമാണെന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ തങ്ങൾ ഇവിടെ തുടരുമെന്നും ഡിപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾ നിരപരാധികളായ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും സർക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശക്തമായ പോലീസ് സന്നാഹത്തിനിടയിലാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയും, പാത്രങ്ങളും സ്പൂണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് തങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.