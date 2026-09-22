ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ; 'യാന്ത്രികമായി നോട്ടീസുകൾ അയക്കുന്നു': തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് സുപ്രീം കോടതി
ഡൽഹിയിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision - SIR) നടപടികളിൽ വോട്ടർമാർക്ക് തിടുക്കത്തിലും യാന്ത്രികമായും (mechanically) നോട്ടീസുകൾ അയക്കുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് (EC) നിലപാട് ആരാഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും, കൃത്യമായ നിബന്ധനകളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ വ്യക്തമാക്കാതെ 33 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിമർശനം. വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നിഷ്കരുണം വെട്ടിമാറ്റുന്നത് തടയണമെന്നും, നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടികയും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ അഞ്ജലി ഭരദ്വാജ്, അമൃത ജോഹ്രി എന്നിവരാണ് ഹർജി നൽകിയത്.
ഡൽഹിയിലെ സമഗ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.