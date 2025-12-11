വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ: SIR 2.0-ന്റെ സമയക്രമം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുനഃക്രമീകരിച്ചു
Dec 11, 2025, 19:21 IST
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (Special Intensive Revision - SIR 2.0) നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനും (മൊത്തം 6 ഭരണപ്രദേശങ്ങൾ) പുതുക്കിയ സമയക്രമം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ECI) പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാരുടെ (Chief Electoral Officers - CEO) അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
- പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ: തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനും വേണ്ടിയാണ് സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- മാറ്റങ്ങൾ: ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക (Draft Roll) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും, വോട്ടർമാരുടെ പേരെഴുതാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ (enumeration period) പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സമയപരിധിയുമാണ് പ്രധാനമായും നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
- ലക്ഷ്യം: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുക, അർഹതയുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക, മരണപ്പെട്ടവരുടെയും മാറി താമസിച്ചവരുടെയും പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് SIR 2.0-ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
- പുതിയ തീയതികൾ: പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, കരട് പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പുതിയ തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- അപേക്ഷകൾ: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനോ തിരുത്താനോ ഉള്ള അപേക്ഷകൾക്ക് (ഫോം 6) പുതുക്കിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അവസരമുണ്ടാകും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഈ പരിഷ്കരണം, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ, പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.