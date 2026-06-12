ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള യുഎസ് ആക്രമണം: യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് നാവികസേന നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തി. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ യുഎസ് താത്കാലിക സ്ഥാനപതി (Charge d'Affaires) ജേസൺ മീക്സിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് (MEA) വിളിപ്പിക്കുന്നത്.
യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ടാങ്കറിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം യുഎസിനെ അറിയിച്ചു.
ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് യുഎസ് സേനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്:
ജൂൺ 8: 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന 'മാരിവെക്സ്' എന്ന കപ്പൽ യുഎസ് സേന തകർത്തു. എന്നാൽ ഇതിലെ ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ജൂൺ 10: 'സെറ്റെബെല്ലോ' എന്ന കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ജൂൺ 11 (വ്യാഴം): 20 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള 'ജാൽവീർ' എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.
യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇറാൻ, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് യുഎസ് നാവികസേന ഈ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ യുഎസിനോട് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.