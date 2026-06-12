ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള യുഎസ് ആക്രമണം: യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യ

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 15:58 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് നാവികസേന നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു വരുത്തി. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ യുഎസ് താത്കാലിക സ്ഥാനപതി (Charge d'Affaires) ജേസൺ മീക്സിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് (MEA) വിളിപ്പിക്കുന്നത്.

​യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ടാങ്കറിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം യുഎസിനെ അറിയിച്ചു.

​ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് യുഎസ് സേനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്:

ജൂൺ 8: 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന 'മാരിവെക്സ്' എന്ന കപ്പൽ യുഎസ് സേന തകർത്തു. എന്നാൽ ഇതിലെ ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജൂൺ 10: 'സെറ്റെബെല്ലോ' എന്ന കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ജൂൺ 11 (വ്യാഴം): 20 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള 'ജാൽവീർ' എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.

​യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇറാൻ, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് യുഎസ് നാവികസേന ഈ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ യുഎസിനോട് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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