50 ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി നാടുകടത്തി അമേരിക്ക; കാലിൽ ചങ്ങല ധരിച്ച് 25 മണിക്കൂർ വിമാന യാത്ര

By MJ DeskOct 28, 2025, 10:31 IST
deport

അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായി എത്തിയ 54 ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി യുഎസ് നാടുകടത്തി. ഇവരിലേറെയും ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ്. ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ, അംബാല, കുരുക്ഷേത്ര, യമുനാ നഗർ, പാനിപ്പത്ത്, കൈത്തൽ, ജിന്ദ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഡങ്കി റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപകടകരമായ അനധികൃത പാത വഴി അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിവരാണ് ഇവരെന്നാണ് വിവരം

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് അമേരിക്ക നടുകടത്തിയ സംഘം ഡൽഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. നാടുകടത്തപ്പെട്ട പലർക്കും വിമാന യാത്രയിൽ 25 മണിക്കൂർ വരെ കാലിൽ ചങ്ങല ധരിക്കേണ്ടി വന്നതായാണ് പരാതി. 25 മുതൽ 40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഏറെയും

35 മുതൽ 57 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകി കബളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പലരും. ഇവരെ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷമാദ്യം പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയിരുന്നു.
 

